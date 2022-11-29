AÖB Kitap Okuma Akademisi'nin konuğu Şair Ali Ural oldu

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Kalem Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen Kitap Okuma Akademisi’nin konuğu Şair Ali Ural oldu.

AÖB Kalem Düşünce Kulübü’nün konuğu olarak kente gelen Şair/Yazar Ali Ural Kocasinan Belediyesi Konferans salonunda okurlarıyla buluştu. Ali Ural, mektup yazmanın, mektup beklemenin geçmişte önemli bir ritüel olduğunu, günümüzde ise artık kimsenin postacı beklemediğini, internet yazışmalarında bile imoji işaretleriyle duygularını ifade ettiklerini vurgulayarak bunun iletişimde ilkele dönüş anlamına geldiğini belirtti. Batı dillerini öğrenmek anlamında eğitimde uygulanan yabancı dil eğitiminin bir sömürgecilik uzantısı kültür emperyalizmi olduğunu ifade eden Şair Ural; yabancı dil eğitimini isteyenin ihtiyacı olduğunda öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Kur’an’ın ilk emininin okumak olduğunu söyleyen Ali Ural, okumanın kainatı okumak anlamına geldiğini, yazmanın da nitelikli bir okumadan sonra açılan kapı olduğunu, bu kapının da paylaşıma ihtiyaç duyulduğunda açıldığını vurguladı. Deneme yazılarının da çok okunduğunu belirten Ural, deneme yazılarının arkasında bir şair katkısının olmasını önemli bir huşu olduğunu ifade etti.

Okurlarının merak ettikleri soruları da program sonunda cevaplayan Şair Ali Ural ayrıca kitaplarını da imzaladı.