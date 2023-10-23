AÖB Öğrencileri Talas'ı Gezdi

Anadolu Öğrenci Birliği – İHV Kalem Düşünce Kulübü öğrencileri, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde Talas’ı gezdiler.

AÖB (Anadolu Öğrenci Birliği) öğrencilerinin organize ettiği Talas gezisinde, Yeraltı Su Sarnıcı, Osmanlı Sokağı, Ali Saip Paşa Camii, Tol Kilise, Panaya Kilisesi’nden dönüştürülen Yeni zafer (Yaman Dede) Camii, El Yazma Mushaf Müzesi ve Yaman Dede Konağı gezildi.

162 bin nüfuslu, beton binaların ardında gizli güzellikleri barındıran, adeta bir açık hava müzesini andıran Talas İlçesi’nde bulunan tarihi doku hakkında bilgiler veren Osman Gerçek, başlangıçtan günümüze Talas’ın Tarihi ile ilgili bilgiler de verdi.

