Apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi kurtarılamadı
Anbar Mahallesi'nde inşaatı devam eden apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi M.K. yaşamını yitirdi.
- 29.09.2023 19:18
- Güncelleme: 29.09.2023 19:18
Olay, saat 16:00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İnşaat halinde olan 8 katlı apartmanda işçi M.K., birkaç metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri inşaat işçisinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz işçinin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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