Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 06.01.2023 18:10
- Güncelleme: 06.01.2023 18:10
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Yangın, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Düvenönü’nde üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Dairenin son katından yükselen alevler sebebiyle çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.
Herhangi can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
1ha
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