Apartman dairesinde ölü bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı

Sivas’ta vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan genç adam apartman dairesinde ölü bulundu, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Fatih Şahin (35) apartman dairesinde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili 5 şüpheli arkadaş gözaltına alınırken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Öte yandan Şahin’in ölmeden önce 5 arkadaşı ile birlikte alkol aldığı öğrenildi.