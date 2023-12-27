Apartman sakinlerinden seçim tepkisi: 'Oy Kullanmıyoruz!'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bir apartman sakinleri, 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olan apartmanlarına alt yapı ve doğalgaz hattı yapılmaması gerekçesiyle apartmana tepki afişi astı. Pankartta, talepleri yerine getirilmemesi sebebiyle '2024 yerel seçimlerinde oy kullanmıyoruz' ifadeleri yer aldı.