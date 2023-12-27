Apartman sakinlerinden seçim tepkisi: 'Oy Kullanmıyoruz!'

Yeşilyurt Köyü'ndeki bir apartman sakinleri, doğalgaz hattı ve alt yapı çekilmemesi gerekçesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tepki afişi astı.

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  • 27.12.2023 12:16
  • Güncelleme: 27.12.2023 12:16
Apartman sakinlerinden seçim tepkisi: 'Oy Kullanmıyoruz!'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bir apartman sakinleri, 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olan apartmanlarına alt yapı ve doğalgaz hattı yapılmaması gerekçesiyle apartmana tepki afişi astı. Pankartta, talepleri yerine getirilmemesi sebebiyle '2024 yerel seçimlerinde oy kullanmıyoruz' ifadeleri yer aldı.

1ha

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