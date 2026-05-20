Apartmanın bodrum katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan ufak çaplı yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Bağlar Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken apartman boşluğuna dolan dumanı tahliye etti. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı.