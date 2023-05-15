Apartmanın bodrum katında yangın çıktı

 Kayseri'de bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

PAYLAŞ
  • 15.05.2023 16:13
  • Güncelleme: 15.05.2023 16:13
  • 70
Apartmanın bodrum katında yangın çıktı

Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bodrum katta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu bildirildi. 
Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak. İnceleme yapan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili dünya şampiyonları yurda döndü

Kayserili dünya şampiyonları yurda döndü

Fatih Üzüm: 'AK Parti'miz her daim milletin kararına saygı duymuştur'

Fatih Üzüm: 'AK Parti'miz her daim milletin kararına saygı duymuştur'

Kayseri'nin tüm ilçelerinde en çok oyu Erdoğan aldı

Kayseri’nin tüm ilçelerinde en çok oyu Erdoğan aldı

Kayseri ilçe ilçe milletvekili oy dağılımı

Kayseri ilçe ilçe milletvekili oy dağılımı

Kayseri'nin 7 milletvekili yenilendi

Kayseri'nin 7 milletvekili yenilendi

Kayseri'de Ak Parti en çok oyu hangi ilçeden aldı

Kayseri'de Ak Parti en çok oyu hangi ilçeden aldı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'da 26 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kocasinan'da 26 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kayseri'den Erdoğan'a 582 bin 88 oy çıktı

Kayseri'den Erdoğan'a 582 bin 88 oy çıktı

DAHA FAZLA
YSK 'Seçim 2. tura kaldı'

YSK “Seçim 2. tura kaldı”

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı

Değişen çehresiyle ziyaretçi akınına uğrayacak

Değişen çehresiyle ziyaretçi akınına uğrayacak

Fatma Maraşlı, milli takım ile Çin'e gitti

Fatma Maraşlı, milli takım ile Çin'e gitti

Başkan Yalçın'dan TEKNOFEST öğrencilerine ödül

Başkan Yalçın'dan TEKNOFEST öğrencilerine ödül