Apartmanın bodrum katında yangın çıktı
Kayseri'de bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
- 15.05.2023 16:13
- Güncelleme: 15.05.2023 16:13
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Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bodrum katta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak. İnceleme yapan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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