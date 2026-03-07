APP plaka değişiminde yoğunluk yaşandı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan 2026 düzenlemesiyle, standart dışı (APP) plaka kullanımına 140 bin lira ve tekrarında 280 bin lira para cezası uygulanırken araçlar 30-60 gün trafikten men edilmekte ve 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli süreç başlatılmaktadır. Kayseri Şoförler Odası Genel Sekreteri İlhami Budak, APP plaka kullanan sürücülerin 140 bin lira idari para cezası kesildiğini belirterek, Kayseri’deki trafik ekiplerinin APP plaka kullanan sürücüleri plaka basım atölyesine yönlendirdiklerini ifade etti. Kayseri Şoförler Odası Genel Sekreteri İlhami Budak, “2918 sayılı Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle APP plakalar ve standart olmayan plakaların değiştirilmesi öngörüldü. APP plakalara net 140 bin lira para cezası kesilmekte ve araçlar trafikten men edilmektedir. Trafik ekipleri Kayseri’de birçok vatandaşın APP plaka kullandığını tespit etti. Ekipler bize yönlendiriyorlar. İlk 2 gün bayağı yoğunluk vardı. Vatandaşı mağdur etmemek için evraklarını aldık, arkadaşlarımız sırasıyla basıyor. Yoğunluğu tamamen bertaraf ettik. Şu an hiçbir yoğunluk bulunmamakta. Gelene sırasıyla teslim edilmekte. Günlük yaklaşık 150-250 adet plaka yaparken, şu an günlük yaklaşık 1000-1500 civarında plaka talebi gelmekte. Bu da ilk günlerde yoğunluğa neden oldu. Şu an normal seyrinde devam etmekte” şeklinde konuştu.