Ar-Ge Fikir Yarışmasında ERÜ'ye büyük ödül

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversitelerarası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda derece elde etti. Yarışmada Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Arda Tümel, haberleşme kategorisinde 1'incilik, Tıp Fakültesi öğrencisi Eda Nur Albayrak ise karayolu kategorisinde 2'ncilik ödülünün sahibi oldu.

Ar-Ge Fikir Yarışmasında ERÜ'ye büyük ödül

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı tarafından 3’üncüsü düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversitelerarası Ar-Ge Fikir Yarışması”nda derece elde etti. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Arda Tümel, haberleşme kategorisinde 1’incilik, Tıp Fakültesi öğrencisi Eda Nur Albayrak ise karayolu kategorisinde 2’ncilik ödülünün sahibi oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun: “Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversitelerarası Ar-Ge Fikir Yarışması”nda öğrencilerimizden büyük başarı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Arda Tümel haberleşme kategorisinde birincilik, Tıp Fakültesi öğrencimiz Eda Nur Albayrak ise karayolu kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Gurur kaynağımız olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!