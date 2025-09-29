Ar-Ge Fikir Yarışmasında ERÜ'ye büyük ödül

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı tarafından 3’üncüsü düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversitelerarası Ar-Ge Fikir Yarışması”nda derece elde etti. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Arda Tümel, haberleşme kategorisinde 1’incilik, Tıp Fakültesi öğrencisi Eda Nur Albayrak ise karayolu kategorisinde 2’ncilik ödülünün sahibi oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun: “Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversitelerarası Ar-Ge Fikir Yarışması”nda öğrencilerimizden büyük başarı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Arda Tümel haberleşme kategorisinde birincilik, Tıp Fakültesi öğrencimiz Eda Nur Albayrak ise karayolu kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Gurur kaynağımız olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.