  • Ara Tatilde Akıl Küpü Kütüphaneleri Dolup Taşıyor

Melikgazi Belediyesi, eğitime ve gençlere sağladığı destekle dikkat çekiyor. İlçede hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphaneleri, öğrencilere sunduğu olanaklarla önemli bir kaynak haline geldi. 70 binin üzerinde üyesi bulunan bu kütüphaneler, ara tatil döneminde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Özellikle tatil dönemini verimli geçirmeyi hedefleyen öğrenciler, Melikgazi'deki kütüphaneleri doldurmuş durumda. Modern donanımlara sahip kütüphaneler, öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve keyifli zaman geçirebileceği bir ortam sunuyor. Ara tatil ile birlikte, öğrenciler hem derslerine odaklanıyor hem de kütüphanelerin sunduğu çeşitli materyal ve kaynaklardan faydalanma fırsatı buluyor. Ayrıca, bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden araştırmalar yapma imkanı da sağlanıyor.

Kütüphanelerin dolup taşması, Melikgazi Belediyesi'nin doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Öğrencilerin bilgiye ve eğitime olan ilgisi, bu modern ve huzurlu ortamların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ara tatilini bu şekilde değerlendiren tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

