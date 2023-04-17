Ara tatilde hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Kayseri’de 153 türden bin 600 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, ara tatilde yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Harikalar Diyarında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Çocukların uğrak noktalarından biri olan hayvanat bahçesinde, ara tatilin başlamasıyla beraber yoğunlukta arttı. Maymun, aslan, ayı, zebra ve kurtları ilgiyle izleyen çocuklar, keyifli anlar geçirdi.

Hayvanat bahçesini gezmekten keyif aldıklarını dile getiren çocuklar, okulların da kapanmasıyla bahçeye geldiklerini söyledi.