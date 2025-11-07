Ara tatilde öğrenciler için bilim dolu etkinlik

Kayseri Bilim Merkezi, öğrencilerin ara tatillerini, bilim dolu etkinliklere imza atarak süslüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların eğitim-öğretim takviminde yer alan 11-16 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilini fırsat bilen Kayseri Bilim Merkezi, öğrencileri tatil de yalnız bırakmıyor, öğrencilerin dinlenmesine bilim ile eşlik ederek nitelikli ve keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyor.

Farklı Yaş Gruplarına Hitap Eden 24 Bilimsel Atölye

Ara tatil kapsamında Kasım ara tatilinde çocuklar ve gençler için dopdolu bir program hazırlayan Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi,  6 gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden 24 bilimsel atölye düzenliyor. 

Ücretsiz Etkinliklere Önceden Kayıt

Astronomiden robotik kodlamaya, doğa bilimlerinden tasarım ve mühendisliğe kadar pek çok alanda merak uyandıran içerikler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde katılımcı öğrencilerle buluşacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve her atölye için önceden kayıt alınacak. 

Öğrenmek, Keşfetmek ve Eğlenmek İsteyenler İçin Kaçırılmayacak Fırsat

Bilimin eğlenceli ve keşif dolu dünyasını deneyimlemek isteyen öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi’ne davet eden Büyükşehir, ara tatilde öğrenmek, keşfetmek ve eğlenmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 

Detaylı bilgi ve kayıt için Kayseri Bilim Merkezi sosyal medya hesapları takip edilebilecek. 

Haber Merkezi

