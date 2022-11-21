Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Alışverişin ve eğlencenin kalbi Tuna Life Center AVM'de, ara yıl tatili çocuklar için eğlence dolu geçti.

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  • 21.11.2022 14:41
  • Güncelleme: 21.11.2022 15:00
Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı
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Alışverişin ve eğlencenin kalbi Tuna Life Center AVM’de, ara yıl tatili çocuklar için eğlence dolu geçti.

Ara yıl tatil programı çerçevesinde 14-18 Kasım tarihleri arasında Mixapark Eğlence Merkezi’nden tüm çocuklara ücretsiz eğlence çeki verildi. 14 Kasım’da mantı yapım atölyesi ile minik eller tüm marifetlerini sergilerken,15-16 Kasım tarihleri arasında kıyasıya rekabetin olduğu satranç turnuvasında tatil heyecanı ikiye katlandı. Ödüllü satranç turnuvasında 4 kategoriden ilk 5’e giren öğrenciler büyük ödülün sahibi olurken diğer tüm katılımcılara özel hediyeler verildi. 17 Kasım’da akıl oyunları atölyesi minik ziyaretçiler tarafından ilgi ve merakla takip edilirken, 18 Kasım’da Nasrettin Hoca maskot gösterisinde Nasrettin Hoca ve Karakaçan’ın eğlenceli maceralarıyla birlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı. 19 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ temasıyla gençlerle birlikte karakalem, ebruli, filografi, kaligrofi ve hat sanatı atölyelerine ev sahipliği yapıldı.

20 Kasım’da gerçekleşen Muppet Kukla Show ile birbirinden sevimli kuklalar renkli şovlar sergiledi. Tatilde bolca eğlence depolayan minikler okullarına enerji dolu bir başlangıç için hazırlanmış oldular. Tuna Life Center hayata geçirdiği aktivitelerle büyük küçük her yaştan ziyaretçisine eğlenceli ve eşsiz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

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İHA

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