Araba kiralama sonrası çıkan kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı

Fuzuli Caddesinde oto kiralama işi yapan H.Y. ve M.K.Ç. ile araç kiralayan S.C., K.T., D.Ü., M.A. ve M.C. arasında kavga çıktı. Bir birinden şikayetçi olan şahıslar hakkında, ‘basit yaraşama’, ‘birden fazla kişi tarafından silahlı yağma’ ve ‘ mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. Bugün görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar S.C., M.A. ve sanık M.C. ile taraf avukatları katıldı. Duruşma sonrası mahkeme heyeti katılan sanık H.Y.’ye toplamda 15 Bin TL adli para cezası vererek cezasını erteledi. Diğer katılan sanık M.K.Ç.’ye verilen 15 Bin TL adli para cezası ise ertelenmedi. Müşteki sanık M.A. ‘basit yaralama’ suçundan toplam 10 ay, ‘mala zarar verme’ suçunda ise 3 ay 10 gün hapis cezası alırken cezası ertelendi. K.T. ile S.C. ‘basit yaralama’ suçundan 10 ay, ‘mala zarar verme’ suçunda ise 3 ay 10 gün toplam 1’er yıl 1’er ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldılar. M.C. ve D.Ü. ise beraat etti.