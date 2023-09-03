Arabulucu Avukat Nihat Şimşek'in mutlu günü

Kayseri'nin avukatlarından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Nihat Şimşek'in oğlu İhsan Talha, hayatını Ebru Ersoy ile birleştirdi.

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  • 03.09.2023 15:13
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:20
Arabulucu Avukat Nihat Şimşek'in mutlu günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin avukatlarından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Nihat Şimşek’in oğlu İhsan Talha, hayatını Ebru Ersoy ile birleştirdi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Nihat Şimşek’in oğlu İhsan Talha Şimşek, hayatını Ebru Ersoy ile birleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne Kayseri protokolü ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kıyarken, şahitliği ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla,Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş yaptı. Genç çift mutluluğa "evet" derken, protokol üyeleri de çifte mutluluk diledi. Düğünde sahne alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısıGöksel Baktagir ve ekibi de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çok sayıda iş insanı ve kamu kurum müdürlerinin de katıldığı düğün töreninde davetliler, genç çift ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Düğün sahibi Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Nihat Şimşek de, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekküretti.

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İHA

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