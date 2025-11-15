Arabuluculukla 10 Milyar TL'lik Tasarruf: Yargıda Yük Hafifliyor, Toplumda Barış Güçleniyor

2018’den bu yana 2 binin üzerinde yeni mahkemenin açılmasının önlendiğini belirten Şimşek, bu sayede devletin yaklaşık 10 milyar TL tutarında bir tasarruf sağladığını ifade etti.

2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabuluculara yönlendirildiğini ve bunların yüzde 65’inin başarıyla sonuçlandığını aktaran Şimşek, “Yıllık 1.5-2 milyar TL arabulucu ücretine rağmen, mahkemeye gitmeyen dosyalar sayesinde çok daha büyük bir ekonomik ve sosyal kazanç elde ediliyor” dedi.

Avrupa’da bir hâkimin günde 1-2 dosya ile ilgilendiğini, Türkiye’de ise bu sayının 20-25’e kadar çıktığını belirten Şimşek, arabuluculuk sayesinde dosya yükünün azalmasının yanı sıra, taraflar arasında empati ve uzlaşı kültürünün geliştiğini söyledi. “Hedefimiz sadece dava sayısını azaltmak değil, toplumda barışı ve karşılıklı anlayışı yaygınlaştırmak” diyerek, arabuluculuğun stratejik bir devlet projesi olduğunu vurguladı.