Araç değişikliğinde UTTS çipleri nasıl değiştirilmeli ?

Mali Müşavir Hüseyin Bayraktar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderator Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. UTTS Sistemine sahip araçların başka birine satıldığında çiplerin değiştirilmesi ve yeniden takılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Mali Müşavir Hüseyin Bayraktar, "Araç devir yapıldığında aracı devir alan insanlar bu çipleri söküp atacak ve tekrar yenisini takacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Maliye bakanlığının önceliği kayıt dışını engellemek. Bu konuda çok büyük bir kaçak vardı. Gider yazar mükelleflerin yüzde 100’üne yaklaştığında kayıp kaçak oranı düşmüş olacak. Sanıyorum bu ticari olmayan, gider yazmayan insanlar için de daha sonra zorunlu hale gelecek. Dolayısıyla ekonomi kayıt altına alınmış olacak. Temel amaç da zaten bu. Zamanla sistem oturunca netleşecektir. Daha da işlevsel işlemler yapılması için UTTS Çiplerini sökmek yerine, nasıl ki; aracın plakasıyla, ruhsatıyla sahiplik belgesi değişiyorsa bunun da böyle bir sistemle değişmesi lazım. İleride her dakika delindiğini düşünürsek bu sefer de araçlar zarar görecek. Araçlar satıldığında da iade alınacak diye biliyorum. En önemlisi burada araçların zarar görmemesi için ruhsat gibi sisteme yüklenmesi ve plaka değişmediği müddetçe böyle gitmesi doğru olan diye düşünüyorum. Nihayetinde büyük bir vergi kaybı ve kaçağı var. Bu uygulamanın bu kayıpların önüne geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.