Araç içinden 20 bin lira çaldı, kayıplara karıştı
Kayseri'de bir şahıs, park halindeki aracın içinden 20 bin lira çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 21.07.2023 20:28
- Güncelleme: 21.07.2023 20:28
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Mahallesi’nde gerçekleşti. Park halindeki aracın kilidini zorlayıp kapısını açan şahıs, araç içerisinde bulunan 20 bin lira nakit para, şapka, çanta ve su matarası çalarak kayıplara karıştı.
Durumu fark eden araç sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahıs, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
1ha
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