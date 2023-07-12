Araç içinden ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kayseri'de iddiaya göre bir parkta yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan olayda, araç içinden ateş edilmesi sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
- 12.07.2023 02:58
- Güncelleme: 12.07.2023 02:58
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Koçak parkında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar arasında olay çıktı. Olayda kişi veya kişilerce araç içerisinden ateş açıldı. 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ateş açan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
1ha
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