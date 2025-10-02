Araç kiralama vaadiyle dolandırıcılıkta 4 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir web sitesinin kopyalanarak ülke genelinde 16 vatandaşın araç kiralama vaadiyle toplam 351 bin 473 lira dolandırılması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüphelilerin tespit edilen adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kartı, 2 adet hard disk ele geçirildi.
Toplam 4 şüpheli yakalanarak haklarında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı, E.Y. (23), U.A. (24) ve B.N. (21) çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
E.Ş.U. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.