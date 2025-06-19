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Araç kullanırken cep telefonu kullanan 458 sürücüsüne ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamada, 458 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Araç kullanırken cep telefonu kullanan 458 sürücüsüne ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda, 155 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak, 363 araç sürücüsüne sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 258 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 458 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 13 araç sürücüsüne abartı egzoz araç kullanmak, 3 araç sürücüsüne drift yapmak, 52 araç sürücüsüne makas atma, 239 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 16 araç sürücüsüne ışık donanımı ve 62 araç sürücüsüne modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

Haber Merkezi

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