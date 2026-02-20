  • Haberler
Kayseri'de araç kurşunlama nedeniyle açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de C.Y. ve ağabeyi C.Y. husumetlileri T.S., S.S. ve K.S. arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre C.Y. karakolda ifade verirken onu dışarıda arabada bekleyen ağabeyi C.Y.’nin otomobili kurşunlandı.

Olay nedeniyle dava açıldı. Davanı son görülen duruşmasına mağdur A.K. gelmezken sanık T.Y., sanık T.S., sanık S.S., sanık K.S., sanık C.Y. ve ağabeyi sanık C.Y. katıldı. Katılan sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada bir tanık dinlenirken taraflar birbirlerini suçladı.

Olayda yaralanan ağabey C.Y., “Aracın içinde ifade veren kardeşimi bekliyordum. S.S. sıktı tutukluluk yaptı. T.S. ateş etti, yaralandım. S.S., “Diyeceğim yok” derken, T.S. ise, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Hasımız, bunlar ceza almamı istiyorlar” diye belirtti. 
Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

