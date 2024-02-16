Araç motorunun fırladığı kazada 4 yaralı
Kayseri'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şiddetli çarpışma sonucu otomobilin motoru yerinden çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilin motoru yerinden fırladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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