Araç motorunun fırladığı kazada 4 yaralı

Kayseri'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şiddetli çarpışma sonucu otomobilin motoru yerinden çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Araç motorunun fırladığı kazada 4 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilin motoru yerinden fırladı. 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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