Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri - Sivas karayolu Gömeç Mahallesi yakınlarında hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunda Kocasinan İlçesi Gömeç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametine giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşanan kaza sonrası yolculardan H.E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. H.E.’nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan araç sürücüsü H.E. ile yolculardan O.Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araç çekici ile şarampolden çıkartılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

