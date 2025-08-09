Araç satın almak yerine kiralama tercihi artıyor

Sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki dalgalanma sebebiyle vatandaşlar araç kiralamaya rağbet gösteriyor. Kısa süreli kullanımlar için kiralama işlemlerinin arttığını belirten Araç Kiralama Firma Sahibi Doğukan Sırmalı, “İnsanlar sıfır veya ikinci el araç almak yerine kullanımları gereğince kiralamayı tercih ediyorlar. Hafta sonları, tatil gibi, gezi gibi minimum kullanımlar daha çok tercih ediliyor. Genelde hafta sonları cuma cumartesi pazar alıp pazartesi sabah teslim etmek gibi kullanımlar oluyor. En uzun şu an gurbetçi döneminde olduğumuz için aylık ve standartlarda yıllık müşterilerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

‘GURBETÇİ MÜŞTERİLER UÇAKLA GELİP ARAÇ KİRALIYOR’

Gurbetçi vatandaşların uçakla gelip daha kolay olması sebebiyle araç kiralama işlemi yaptığından bahseden Sırmalı, “Gurbetçi vatandaşların gelişiyle daha hızlı bir sirkülasyona eriştik. Gurbetçi müşterilerimizin kendi araçlarıyla gelmeyip de uçakla yolculuk tercih etmesinin sebebi burada daha kolay araç kiralaması, ulaşımlarının kolay olması ve bütçelerini çok etkilememesi oluyor. Fiyatlar şu an için ortalama yaz sezonunda 35-40 Euro bandında değişiyor günlük. Ortalama olarak 2 bin- 2 bin 500 lira bandında değişiyor. Araçlarımızın çoğu, hatta yüzde 100'ü Rent a car kaskolu muafiyetli. Örnek veriyorum kasko bedeninin yüzde 4'üne kadar, yüzde 2'sine kadar anlaşmasına göre değişiyor. Bütün firmalarda farklılık gösteriyor bu durum. Genelde tam kazalı kaskolu oluyor. Kaza yaptığı zaman tutanak tutması, alkol muayenesi yaptırması yeterli oluyor” şeklinde konuştu.