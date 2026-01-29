Araç satışlarında eksper ücretini alıcı mı öder satıcı mı?

Ekspertiz uzmanı Yasin Haznedar, araç alım satımlarından önce yaptırılan oto ekspertiz raporu hakkında detaylar verdi.

Oto ekspertiz raporu ücretleri hakkında bilgiler veren Ekspertiz uzmanı Yasin Haznedar, "Şu anda ful paketimiz, herhangi bir araç geldiğinde, 8-10 bin civarı değişiyor ful paketlerin içerikleri. Bu içeriğe göre de değişiyor; 5 bin liraya da paket var, 6 bin liraya da, 7 bin liraya da. Zaten 2026 yılı güncellendi, hani fiyatlarda çok büyük bir artış yaşanmadı firmamızda. Geldiğinde eğer yeni model bir arabaysa bizim tavsiyemiz; yani ful paketimizi yaptırması. 8-10 bin civarı dediğim gibi o paketlerin içeriği. Bunun içinde her şey var zaten: Fiziki airbag kontrolü, motoru, mekaniği, şanzımanı, boyası, kaportası, şaseleri, lift altı kontrolleri, sorgulamaları, beyin bağlantıları. Yani üstüne alabileceği bir şey olmuyor vatandaşımızın. Bu şekilde almalarını biz tavsiye ediyoruz ama eski model bir arabaysa, kaportası boyası yetiyorsa o da 5-6 bin civarına çıkıyor zaten" ifadelerini kullandı.

“EKSPER ARTIK GEREKLİ BİR ŞEY OLDU”

Eksper fiyatlarının yükselmesinin sebeplerini açıklayan Uzman Ekspertiz Haznedar, “Araca bağlı olarak bakmıyoruz biz. 5 milyonluk araca da yine aynı fiyata bakıyoruz, 1 milyonluk, 2 milyonluk araca da aynı fiyata bakıyoruz. Eksper artık gerçekten gerekli bir şey oldu. Şimdi artmasının sebebi ise ülkemizin enflasyonu yüksek olan ülkelerden olması. Eleman masraflarımız olsun, dükkan kiralarımız olsun, çalıştırdığımız personelin yemesi içmesi. Bunların hepsini baz aldığımız zaman fiyatlarımız zaten gayet makul kaldığını düşünüyoruz biz." diye konuştu

EKSPERTİZ ÜCRETİNİ ALICI MI ÖDEMELİ?

Araç alım satımlarında ekspertiz rapor ücretlerini kimin ödeyeceği konusuna açıklık getiren Haznedar; “Şimdi vatandaşlarımızın en büyük kafasına takılan soru ise 'ekspertiz ücretini alan mı öder, satan mı öder?' kısmı var. Bir mal alıyorsun, bu malı alırken göstermek istiyorsun, bunu tabii ki de sen ödemelisin. Ama şimdi iki vatandaş, alıcı satıcı anlaşıyor; 'İşte aracımda bir tane boya var' veya 'iki parça boya var', 'bir parça değişen var', 'motor mekaniğinde şu sıkıntı var veya yok' diyor. Bunun karşılığında alıcı satıcıya mutlaka bizim söylediğimiz; 'Abi dediğinin dışında farklı bir durum çıkarsa ekspertiz ücreti sana aittir veya masrafımız sana aittir' gibi konuşması gerekiyor. Burada aslında ikisi köprüyü oluşturacak alıcı satıcı. Bu tür sorunlar yaşadığımız çok oluyor; 'alıcı mı ödeyecek satıcı mı ödeyecek?' Bu gerçekten kanayan bir yaramız. Alıcı geldiği zaman hani ücreti, araç dediği gibi çıkarsa zaten alıcı ödüyor, memnun kalıyor, alıyor gidiyor. Ama işte istediği gibi çıkmadığı zaman alıcı ödemiyor, satıcı da ödemiyor bu sefer. Veya o da bilmiyor gerçekten, şaşırıyor ama o parayı da ödemek istemiyor. Büyük sorunlar yaşıyoruz. Bunun en büyük çözümü en başta bu işi konuşarak anlaşmalarıdır bence. Ekspertize gelmeden önce mutlaka satıcıyla bu konuşmayı yapın. Eksper ücretini ödeme konusunda mutlaka mutabık olun. Eğer dediği gibi çıktığı durumda ekspertizi sizin ödeyeceğinizi, farklı bir durumlarda ise ekspertizin ona ait olduğunu veya yol masrafının ona ait olduğunu mutlaka konuşmasını yapmasını istiyoruz biz vatandaşlardan. Daha sonrasında sorun yaşamamak ve boşa kayıplar hem zaman hem para kaybı vermemeleri için." ifadelerini kullandı.