Araç sürerken bunu yapana af yok: 583 sürücüye ceza
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde 583 araç/sürücüye cep telefonu, 470 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 350 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde; 89 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 350 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 213 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 583 araç/sürücüye cep telefonu, 19 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 12 araç/sürücüye drift yapmak , 51 araç/sürücüye makas atma, 470 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 16 araç/sürücüye ışık donanımı, 95 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.