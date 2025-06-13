Araç sürerken bunu yapana af yok!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 342 araç/sürücüye cep telefonu, 8 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 45 araç/sürücüye makas atma, 197 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 9 araç/sürücüye ışık donanımı, 67 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 91 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 266 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 288 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 342 araç/sürücüye cep telefonu, 8 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 45 araç/sürücüye makas atma, 197 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 9 araç/sürücüye ışık donanımı, 67 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.