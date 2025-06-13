Araç sürerken bunu yapana af yok!
Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimleri sonucunda bir haftada 342 araç sürücüsünü araç içinde suç üstü yapıp cezai işlem uyguladı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 342 araç/sürücüye cep telefonu, 8 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 45 araç/sürücüye makas atma, 197 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 9 araç/sürücüye ışık donanımı, 67 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 91 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 266 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 288 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 342 araç/sürücüye cep telefonu, 8 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 45 araç/sürücüye makas atma, 197 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 9 araç/sürücüye ışık donanımı, 67 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.