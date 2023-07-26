Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü kadın bisikletli yaşlı adama çarptı.  

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  • 26.07.2023 19:19
  • Güncelleme: 26.07.2023 19:19
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Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi’nde meydana geldi. Araç sürücüsü kadın bisikletli yaşlı adama çarptı. Kazanın etkisiyle yaşlı adam savruldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Sağlık ekipleri yaşlı adama ve sinir krizi geçiren kadın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Yaralı adam, hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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