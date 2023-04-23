Araç takla attı: 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen kazada iki otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
- 23.04.2023 08:49
- Güncelleme: 23.04.2023 08:49
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Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi İlçesi Gesi Kuzey Mahallesi’nde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın sürücüsü otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle bir araç takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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