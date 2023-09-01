Araç tramvay durağına girdi: 3 yaralı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç travmay durağına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
- 01.09.2023 21:09
- Güncelleme: 01.09.2023 21:09
Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinanbahçelievler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü tramvay durağına girdi. Araçta ve durakta maddi hasar meydana gelirken kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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