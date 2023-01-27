Aracı kurşunlanan kadın eski sevgilisinden şüpheleniyor

 Kayseri'nin Kazımkarabekir Mahallesinde oturan T.K. isimli kadının aracı kurşunlandı. T.K. olayı eski sevgilisinin yaptırdığını düşünerek şikayetçi oldu. 

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  • 27.01.2023 11:01
  • Güncelleme: 27.01.2023 11:01
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Aracı kurşunlanan kadın eski sevgilisinden şüpheleniyor

Olay, dün Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Balveren Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre T.K.’nin evinin önünde duran araç kurşunlandı. Aracının ön camının kırıldığını, lastiklerinin kesildiğini ve sol farında da kuruşun izi olduğunu gören T.K., aracını sanayiye götürdü. Sanayide aracının kurşunlandığını öğrenen T.K. olayı eski sevgilisi olan D.Y’nin ve yanında bulunan P.Y.’nin gerçekleştirdiğini düşünerek suç duyurusunda bulundu. 

T.K. verdiği ifadede, eski sevgili D.Y. tarafından, yüzüne kezzap atılmakla, açık fotoğraflarını internete yüklemekle tehdit edildiğini, daha önceki oturduğu evinin de kurşunladığını söyledi. P.Y. isimli kişinin de olaydan önce kendisini telefonla arayarak aracını kurşunlayacaklarını söylediğini ifade eden T.K. aracında oluşan hasarın 40 bin lira olduğunu ve olayı gerçekleştirdiğini düşündüğü D.Y. ve P.Y.’den şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

1ha

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