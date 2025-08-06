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Aracı park etmek isterken 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı

Hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki U.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracı park etmek isterken 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 9’uncu Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre Y.D.’nin park etmek istediği hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki U.Y.’ye çarptı. Durumu fark eden hafif ticari araç sürücüsü Y.D. aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri U.Y.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracı ile Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi

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