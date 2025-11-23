Aracın çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi

Melikgazi İlçesi Gökkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aracın çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi

Kaza saat 21.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Gökkent ışıklarda meydana geldi. F.Ş.'nin (23) kullandığı araç yoldan geçen E.C.T.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan E.C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü F.Ş. gözaltına alınırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3
Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3
CHP Kayseri Teşkilatında sessizlik: Partiye Niyazi Ünalmış sahip çıkıyor
CHP Kayseri Teşkilatında sessizlik: Partiye Niyazi Ünalmış sahip çıkıyor
Kayserili öğrenci Antalya'daki kazada hayatını kaybetti
Kayserili öğrenci Antalya’daki kazada hayatını kaybetti
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'ne, 'Kayseri'de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?'
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’ne, “Kayseri’de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?”
Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor'
Meclis Üyesi Ülker, “Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!