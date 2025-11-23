Aracın çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi

Kaza saat 21.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Gökkent ışıklarda meydana geldi. F.Ş.'nin (23) kullandığı araç yoldan geçen E.C.T.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan E.C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü F.Ş. gözaltına alınırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.