Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı yaya O.B.(31) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Kayseri Malatya Karayolu üzerinde meydana geldi. M.K.’nin kullandığı araç O.B. (81) isimli yaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaya O.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.