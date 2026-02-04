Aracın tekerlerini kesen şüpheli kamera incelemeleri ile yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince bir aracın tekerlerinin kesilmesi olayı ile ilgili şüpheli T.Ü. (39) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince Melikgazi İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde meydana gelen “Mala Zarar Verme” olayı ile ilgili yürütülen araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde; bir aracın tekerlerinin kesilmesi olayını gerçekleştiren T.Ü. (39) yakalandı, hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.