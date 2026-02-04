  • Haberler
  • Gündem
  • Aracın tekerlerini kesen şüpheli kamera incelemeleri ile yakalandı

Aracın tekerlerini kesen şüpheli kamera incelemeleri ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bir aracın tekerlerinin kesilmesi olayı ile ilgili şüpheli T.Ü. (39) yakalandı.

Aracın tekerlerini kesen şüpheli kamera incelemeleri ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince Melikgazi İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde  meydana gelen “Mala Zarar Verme”  olayı ile ilgili  yürütülen araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde; bir aracın tekerlerinin kesilmesi olayını gerçekleştiren T.Ü. (39) yakalandı, hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Unutulmadı: Afetler Yaşam Alanlarımızı Tehdit Ediyor
6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Unutulmadı: Afetler Yaşam Alanlarımızı Tehdit Ediyor
Kocasinan'da 7 Bin 562 Sosyal Konut Projesi
Kocasinan'da 7 Bin 562 Sosyal Konut Projesi
Spor Toto'dan, Kayseri'nin spor altyapısına destek
Spor Toto'dan, Kayseri'nin spor altyapısına destek
Apartman Kütüphaneleri Öğrencilerin ikinci Adresi
Apartman Kütüphaneleri Öğrencilerin ikinci Adresi
Başkan Palancıoğlu, 'Çalışanlarımız gece gündüz sahada'
Başkan Palancıoğlu, “Çalışanlarımız gece gündüz sahada”
Başkan Şengül, Develi'nin iki yılını değerlendirdi
Başkan Şengül, Develi’nin iki yılını değerlendirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!