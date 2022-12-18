Aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın torpido gözünden 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.Ö.’nün Kayseri’den Sivas’a uyuşturucu madde götürerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği ile Aydınlıkevler Mahallesi’nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın torpido gözünde 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.