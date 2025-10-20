Aracında silahlı saldırıya uğrayan müteahhit toprağa verildi

  • Haberler
Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş insanı M.Y. bugün toprağa verildi.

Olay, dün sabaha karşı Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi’nde meydana geldi. İş insanı M.Y. aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi E.T. ve kaçarken hayatını kaybeden M.Y. bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

