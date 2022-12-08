Aracından 5 kilo uyuşturucu çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın içerisinde yapılan aramada 5 kilo 220 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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  • 08.12.2022 18:31
  • Güncelleme: 08.12.2022 18:31
Aracından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın içerisinde yapılan aramada 5 kilo 220 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Üçyol mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 5 kilo 220 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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