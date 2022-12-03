Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Cumhuriyet Meydanı’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araçlarda kış lastiği, cam film ve modifiyeli araçlarda kontrol yapıldı.

Denetimlerde ilgili trafik maddelerine uymayan araçlar sürücüleri hakkında işlem yapıldı.