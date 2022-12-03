Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı
Kayseri'de polis ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araçlarda lastik, cam filmi ve modifiyeli araç kontrolü yapıldı.
- 03.12.2022 16:44
- Güncelleme: 03.12.2022 16:44
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Cumhuriyet Meydanı’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araçlarda kış lastiği, cam film ve modifiyeli araçlarda kontrol yapıldı.
Denetimlerde ilgili trafik maddelerine uymayan araçlar sürücüleri hakkında işlem yapıldı.
1ha
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