  • Haberler
  • Gündem
Araçlarından inerek trafikte tartışan 2 sürücüye 560 bin TL ceza

Kayseri'de, trafik meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışan 2 sürücüye toplam 560 bin TL para cezası uygulandı.

Talas Bulvarında yaşanan olayda iki araç sürücüsü trafik meselesi nedeniyle tartıştı. Araçtan inen sürücülerin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen her iki aracın sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 560 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. İki sürücü hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!