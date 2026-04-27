Araçlarından inerek trafikte tartışan 2 sürücüye 560 bin TL ceza
Kayseri'de, trafik meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışan 2 sürücüye toplam 560 bin TL para cezası uygulandı.
Talas Bulvarında yaşanan olayda iki araç sürücüsü trafik meselesi nedeniyle tartıştı. Araçtan inen sürücülerin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen her iki aracın sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 560 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. İki sürücü hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.