Aralarında Kayseri'den hakemlerin de bulunduğu bahisçiler için PFDK kararı açıklandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kayseri'den de PFDK'ya sevk edilen faal hakemlerden 7'sinden 6'sına hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis oynadığı iddiasıyla Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’inci maddesi uyarınca 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmişti. Faal olarak görev yapan ve PFDK’ya sevk edilen Kayseri bölgesi hakemlerinden Hamza Y. ile Furkan K. 12’şer ay, Ali Y. İle Burhan B. 10’ar ay, Ebu Taha R.K. ile Mustafa U. ise 8’er ay hak mahrumiyeti cezası aldı. 
PFDK’ya sevk edilen isimlerden Ersin Ö.’nün ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Haber Merkezi

