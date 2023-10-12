Aralarında Mustafa Boydak’ında bulunduğu 4 sanık hakkında hapis istemiyle dava açıldı

İş insanı Mustafa Boydak'ın talimatıyla bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL'nin, 11 ayrı kişinin hesabına ‘Bankacılık Kanunu'na aykırı şekilde havale edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, Boydak Holding ortaklarından Mustafa Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar katılmazken, avukatlar katıldı. Savcı, sanıkların 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' suçundan, Mustafa Boydak da aynı suça 'azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.