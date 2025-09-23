Arama Kurtarma Teknisyeni Özdemir: 'Termal drone bizim elimiz ayağımız'

Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile başlayan tatbikat doğrultusunda Kayseri’nin birçok bölgesinde gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikat için Kayseri’de görevlendirilen Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde Arama Kurtarma Teknisyeni Muhammet Fatih Özdemir, termal dronelarla alanda arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldıklarını ifade etti. Teknisyen Özdemir: “Biz bu tip tatbikatlarda daha çok drone ekibi olarak geliyoruz. Canlı yayın mantığıyla, dronelarımızdaki termal özelliklerle ya da lider sensörlerle birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde çalıştığımız gibi tatbikatlarda da aynı özveriyle görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugün Kayseri AFAD bünyesindeki bölgesel deprem tatbikatına katıldık. Tatbikat esnasındaki canlı yayını YouTube üzerinden ya da diğer sosyal medya mecralarından veriyoruz. Yine kayıt yaptığımız görüntüleri katıldığımız ile vererek, bunlar ileriki günlerde eğitimlerde ya da bununla alakalı sonuç değerlendirme raporlarında izlemek üzere arşivliyoruz. Bu süre zarfında iki tane drone kullanıyoruz biz. Biri biraz daha minimal bir drone, daha aperatif. Diğeri ise termal özellikli, lider sensörlü bir drone. Gayet güzel çekimler yapıyoruz. Aynı dronelarla arama kurtarma faaliyetlerinde de bulunuyoruz, özellikle kayıp arama görevlerinde kullanıyoruz. Termal özelliği olması sayesinde de bu tip görevlerde gayet bizim için elimiz ayağımız oluyor, önemi büyük. Bizim görevlerimizin niteliği çok çeşitli olduğu için droneu kullanım alanlarımız da çok değişiyor. Özellikle kayıp arama kurtarma görevlerinde gece gündüz fark etmeksizin termal özelliğini kullanarak buradaki renk tonajını değerlendirecek şekilde biz kayıp vatandaşımıza ya da o an aradığımız kişiye uygun nitelikte uçuş sergiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz aylarda Gaziantep'te arabanın içerisinde bu görevi biz icra ettik. Orada da aynı şekilde gece ya da gündüz fark etmeksizin uçuşlarımızı tamamladık. Kendisi menzili de çok, kumanda anlamında söylüyorum, gayet yüksek bir tonajda olduğu için metraj anlamında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kullanım aşamasında da renk tonlarını değerlendirerek bunu da gittiğimiz görevlerde üzerinde de koyarak biz kullanmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki daha ilerisi de var. Yine AFAD bünyesinde bulut altı insansız hava aracımız da var, Baha diye tabir ettiğimiz. Bu tip görevlerde daha çok minimal olduğu için dronelarımızı tercih ediyoruz. Burada da tatbikatta da bunu icra ettik” ifadelerini kullandı.