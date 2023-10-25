Aranan 14 kişi ekip operasyonuyla yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.
- 25.10.2023 11:33
- Güncelleme: 25.10.2023 14:09
Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, asayiş ve narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde 21 adreste 31 ekip ve 96 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.