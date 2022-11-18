Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 kişi yakalandı.

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  • 18.11.2022 21:46
  • Güncelleme: 19.11.2022 10:00
Aranan şahıslar polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentin farklı bölgelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.N., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N., resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., basit yaralama suçundan aranan ve 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ile birlikte toplam 22 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 13’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9 şahıs da cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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