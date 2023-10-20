Aranan şahıslara 24 polis ile operasyon: 9 gözaltı
Kayseri'de 24 polisin katılımı aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
- 20.10.2023 11:20
- Güncelleme: 20.10.2023 11:50
Kayseri’de 24 polisin katılımı aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında özellikle ’hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde belirledikleri 11 adreste 12 ekip 24 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.