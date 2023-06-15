Aranan şahıslara 40 ekip ve 106 personelle eş zamanlı operasyon

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 15.06.2023 12:09
  • Güncelleme: 15.06.2023 13:01
  • 56
Aranan şahıslara 40 ekip ve 106 personelle eş zamanlı operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aranan şahıslara yönelik 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda haklarında bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, dolandırıcılık, 6136 SKM gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 21 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'

Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'

Kayseri'nin yıldızları ödüllendirildi

Kayseri'nin yıldızları ödüllendirildi

Develi'de çocukların karne hediyesi 'Körebe' oyununa yoğun ilgi

Develi'de çocukların karne hediyesi 'Körebe' oyununa yoğun ilgi

Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret

Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Yahyalı'ya geçmiş olsun ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Yahyalı'ya geçmiş olsun ziyareti

Talas'ta babalar günü uçurtma şenliğiyle kutlanacak

Talas'ta babalar günü uçurtma şenliğiyle kutlanacak

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

3
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

4
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

5
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

6
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

DAHA FAZLA
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor

Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı

Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı

Öğrenciler ERVA yılsonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Öğrenciler ERVA yılsonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Kayseri'de yarın 340 bin 251 öğrenci karne alacak

Kayseri'de yarın 340 bin 251 öğrenci karne alacak

Karaköse'den 'YKS' tüyoları: 'Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir'

Karaköse'den 'YKS' tüyoları: 'Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir'