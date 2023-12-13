Aranan şahıslara 69 polis ekiple operasyon: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından özellikle hırsızlık suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 69 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 13.12.2023 11:32
  • Güncelleme: 13.12.2023 15:20
Aranan şahıslara 69 polis ekiple operasyon: 9 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından özellikle "hırsızlık" suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 69 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaklarında "hırsızlık" ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 10 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 26 adreste 69 personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan aranan 5 kişi olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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